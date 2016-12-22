Москва, 22 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В четверг, 22 декабря, Московский окружной военный суд огласит приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, сменившей имя на Александру Иванову. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

Молодую девушку обвиняют в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На заседании суда, которое состоялось 21 декабря, экс-студентка заявила, что она отправилась в Сирию из-за любви к мужчине, с которым общалась, а не потому, что он был членом организации экстремистов.

При этом Караулова добавила, что не хотела воевать и не готовилась к этому.

«Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, — сообщила девушка. — Я осознала это только после того, как нас остановили на границе — все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова пыталась бежать в Сирию, где она собиралась, по версии следствия, вступить в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её задержали при пересечении турецко-сирийской границы в октябре 2015 года.

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