Омск, 22 декабря, 2016, 08:15 — ИА Регнум. «Третье воскресенье сентября — одна из самых неудачных дат, которую можно было выбрать для единого дня голосования», — считает омский политолог Андрей Рудаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«В теплое время года сложнее всего вести предвыборную кампанию, а в один из последних теплых выходных года людей крайне сложно уговорить идти на выборы, которые им представляются формальными и ничего не решающими», — сказал Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Однако, по его мнению, с точки зрения правящих элит «это, напротив, самое выгодное положение дел». «При низкой явке легче всего обеспечить победу правящей партии, а проведение выборов один раз в год практически убивает институт независимых политических консультантов, которые не только теряют возможность зарабатывать в другое время года, но и возможность совершенствовать свои навыки, участвуя в одних выборах один раз в год, — рассуждает политолог. — В итоге все специалисты стремятся работать с одной партией, которая в состоянии платить много за один раз. От этого мы лишаемся конкурентной борьбы».

«И здесь не вопрос в манипуляции мнением людей политтехнологами, а в том, что независимых кандидатов даже выступать публично никто не сможет научить, грамотно формулировать свои мысли и правильно доносить их до людей. Поэтому для развития политической системы, для конкуренции, для того, чтобы держать в тонусе тех же представителей правящих элит, нам нужно проводить выборы в разное время. Но на данный момент отмена единого дня голосования маловероятна», — подытожил Андрей Рудаков.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. По данным «Коммерсанта», об этом она заявила на совещании глав региональных избиркомов. Кроме того, на совещании прозвучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно.

Напомним, в единый день голосования-2016 (18 сентября) в Омской области прошли выборы депутатов Государственной думы VII созыва и Законодательного собрания региона VI созыва. Также в этот день состоялись повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. В голосовании 18 сентября приняли участие более 585 тыс. жителей Омской области — порядка 37,6% избирателей. В единый день голосования в 2015 году итоговая явка на губернаторских выборах в Омской области составила 33,73%.