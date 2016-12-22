Киев, 22 декабря, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Договор о продаже 100% акций «Приватбанка» был заключен между министерством финансов Украины и Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Согласно законодательству страны, полный пакет акций банка обошелся Минфину всего в одну гривну.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Документ о передаче «Приватбанка» государству в лице министерства финансов Украины был подписан 21 декабря. При этом все необходимые процедуры для продажи полного пакета акций и смены собственников банка заняли 72 часа.

«Поскольку капитал «Приватбанка» приобрёл отрицательное значения, Фонд гарантирования, согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка министерству финансов в полном объёме за одну гривну», — говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

Отмечается, что такой результат стал итогом слаженных действий Минфина и Национального банка страны, ФГВФЛ, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, а также Национального депозитария, «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка».

В фонде подчеркнули, что путем «вхождения государства в капитал «Приватбанка» и дальнейшей докапитализации банка» будет обеспечено выполнение всех обязательств перед клиентами банка, в числе которых и физические, и юридические лица. При этом сохранится валюта вкладов и другие условия заключенных договоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря «Приватбанк», крупнейшая коммерческая кредитная организация Украины, была признана неплатёжеспособной Национальным банком. Владелец самого большого пакета акций банка Игорь Коломойский согласился с предложением о его национализации.

После передачи полного пакета акций банка государству председателем правления станет Александр Шлапак, занимавший пост министра финансов в правительстве Арсения Яценюка.

На докапитализацию «Приватбанка» власти Украины намерены направить от 116 до 148 млрд гривен. В дальнейшем правительство готово продать банк после полной его стабилизации.

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