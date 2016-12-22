Москва, 22 декабря, 2016, 07:54 — ИА Регнум. На «серой» ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается на странице столичной подземки в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«6:30 мск. Серпуховско-Тимирязевская линия, — отмечалось в сообщении. — Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром».

В сообщении метрополитена говорится, что в настоящее время движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» восстановлено.

«7:20. Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение поездов от станции Алтуфьево до станции Отрадное восстановлено», — говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются. О судьбе пассажира информации пока также нет.