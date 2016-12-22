Вашингтон, 22 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Советником избранного президента США Дональда Трампа по реформе норм и правил в экономике и бизнесе назначен миллиардер Карл Айкан в качестве своего специального советника по реформе и «капитальному ремонту» правил и нормативов, действующих в американской экономике, сообщает The Wall Street Journal.

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По словам Трампа, Айкан — один из самых успешных американских бизнесменов и инвесторов. Его мнение будет учтено и сыграет важную роль при назначении руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Издание сообщает, что взгляды Трампа и Айкана на экономические проблемы США во многом перекликаются. По их мнению, администрация действующего президента США Барака Обамы не давала инвестициям в достаточной мере поступать в экономику США — в результате наблюдается разрегулирование многих экономических направлений.

«Цель Трампа — показать, что большие сферы бизнеса в этой стране не будут разрушены абсурдным регулированием бюрократов», — сказал Айкан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Айкан занимает 25 место в списке самых богатых людей планеты и владеет пакетами акций таких крупных компаний как Apple, Xerox, AIG и eBay. Он долгое время «воевал» с администрацией Обамы за снижение бюрократической нагрузки на бизнес, в том числе по вопросам защиты окружающей среды.

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