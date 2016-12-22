Вашингтон, 22 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за создание специального органа, который будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных во время военного конфликта в Сирии. Об этом сообщает ВВС.

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«За резолюцию проголосовали 105 государств-членов Ассамблеи, — говорится в сообщении. — 15 государств, в числе которых РФ, Сирия, Иран, Китай, Куба и Венесуэла, выступили против резолюции. Представители 52 стран воздержались».

«Международный независимый и беспристрастный механизм» под покровительством ООН будет «собирать, обобщать, хранить и анализировать доказательства» правонарушений, а также готовить материалы с целью «облегчить и ускорить» проведение «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в национальных, региональных или международных судах или трибуналах.

Ожидается, что параметры работы органа будут определены в течение 20 рабочих дней. Штаб будет содействовать работе независимой международной Комиссии по расследованию событий в Сирии, которая была основана в 2011 под патронатом Совета ООН по правам человека.

В документе, авторами которого выступили представители Лихтенштейна и Катара, содержится призыв ко всем государствам-участникам конфликта, а также правозащитным группам предоставить новой структуре любую имеющуюся информацию.