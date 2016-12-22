Лондон, 22 декабря, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Норвежские биатлонисты потребовали у Международного союза биатлонистов (IBU), чтобы соревнования не проводились, пока все процедуры не будут «чистыми»: российские спортсмены, употреблявшие допинг, должны быть отстранены от игр. Норвегия намерена присоединиться к бойкоту сборных Великобритании и Чехии, отказавшись от участия в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов Великобритании (BBU).

Pixabay.com Допинг

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов», — сообщается на сайте.

Уточняется, что норвежцы могут отказаться от всех соревнований в России, если их требования не выполнят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU перечень, в котором содержатся подозреваемые в употреблении допинга биатлонисты: в нём числится 31 российский спортсмен. В том числе и те, которые сейчас участвуют в международных состязаниях.

Союз биатлонистов Великобритании уведомил IBU, что британцы не станут участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. Они считают, что к результатам Олимпийских игр-2014 в Сочи нельзя относиться серьёзно.