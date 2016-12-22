Хабаровск, 22 декабря, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Итоговую пресс-коференцию провёл сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Тихоокеанском государственном университете, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

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По мнению главы региона, устойчивость в экономике обеспечила реализация плана стабилизационных мер в экономике и социальной сфере.

В пример Вячеслав Шпорт привел цифры: «У нас рекордный уровень безработицы — менее 1%. Обеспечена стабилизация цен на продовольственные товары. По итогам года индекс промышленного производства, по предварительной оценке, составит 101,2%. Роста удалось достичь благодаря успехам в самолето‑ и судостроении».

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По словам Вячеслава Шпорта, филиал компании «Сухой», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина загружен выполнением оборонного заказа — военные получат 50 самолетов СУ35С. Партию этих самолетов завод сделает для иностранного заказчика.

На Амурском судостроительном произведена закладка четвертого корвета проекта 20 380. Первый такой корабль, корвет «Совершенный», транспортирован в достроечную базу в Большом Камне. Хабаровский судостроительный завод, со стапелей которого уже сошел пассажирский теплоход «70 лет Победы», получил другие гражданские заказы на строительство судов и плавучих причалов.

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Отвечая на вопрос о ликвидации ПОЭЗ Советская Гавань, губернатор Хабаровского края назвал это решение «обоснованным». Вячеслав Шпорт выразил уверенность, что преферении Свободного порта будут для города и района более эффективными.

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В ходе пресс-конференции губернатор подверг резкой критике действия мэрии Хабаровска, из-за которых город потерял крупного инвестора, намеревавшегося построить в Хабаровске аквапарк. Мэр Хабаровска Александр Соколов потребовал сократить в проекте торговые площади, инвестор отказался, мотивируя тем, что проект просчитан, а деньги он вкладывает свои. По поводу этой ситуации во время визита в Хабаровск резко высказался полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, возмущенный тем, с какой легкостью некоторые чиновники разбрасываются перспективными инвесторами. Губернатор Хабаровского края поручил Главному контрольному управлению региона проверить, как муниципальные власти работают с инвесторами.

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Реализацию плана развития Комсомольска-на-Амуре, по словам Вячеслава Шпорта, осложнил протокол утверждения краевого и федерального бюджетов — программу развития Комсомольска-на-Амуре принимали при уже утвержденном бюджете, переформатировать который не так просто. Тем не менее, в этом году сдается один объект — станция обезжелезивания и деманганации по программе «Чистая вода», у комсомольчан впервые за много лет появится пригодная для питья водопроводная вода. На следующий год запланировано еще 10 объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в числе мер поддержки инвесторов власти Хабаровского края намерены расширить Свободный порт Ванино, режим порто-франко будет распространен и на Советскую Гавань. В крае созданы две новые ТОСЭР — в Николаевском и Солнечном районах.