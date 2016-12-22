Владивосток, 22 декабря, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Отмена Единого дня голосования или перенос его на другую дату является совершенно бессмысленным занятием. По мнению заведующего кафедрой журналистики ДВФУ, кандидата политических наук Виктора Бурлакова, для изменения системы должна быть цель, в данном же случае она не декларируется. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт заявил, что безыдейные пертурбации — это забава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Когда мы говорим о выборах, то речь идёт не о том, как лучше сделать, а речь идёт о том, для чего это нужно сделать. Нет идеальной системы выборов, идеального дня голосования, идеальной системы подсчёта и оценки голосов, нарезки округов — их не бывает по определению. Бывает только цель, которую хотят достичь те или иные политические силы, — отметил политолог. — Совершенно очевидно, что когда ставилась цель Единого дня голосования, была идея унификации всех выборов».

Так и теперь, для изменения системы голосования в России нужна цель, нужно понимать, для чего это делается. Однако, по словам заведующего кафедрой журналистики ДВФУ, понимания и не видно, и не слышно: что-то происходит, но ничего не случается.

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«Сперва мы говорили о том, что нужна смешанная система выборов в Законодательное собрание и Государственную думу, потом мы сказали, что только пропорциональная система в Государственной думе работает, потом опять сказали, что нужно вернуться к смешанной системе выборов. Причём возврат к смешанной системе опять преподносится как некое ноу-хау, — акцентировал эксперт. — Простите меня, вы чего добиваетесь? Вы просто тыркаете это туда-сюда? Зачем?»

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«Это совершенно бессмысленное занятие, — заявил Виктор Бурлаков. — Политическая система любой страны отличается стабильностью. Если вы устанавливаете какие-то правила, будьте любезны их соблюдать. Это касается не только «Единой России», но и нашего либерально идеологического блока, к которому принадлежит Памфилова. Когда вы что-то делаете, для этого должен быть какой-то смысл. А если вы просто это делаете, это забавы, которые ничего не стоят».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова допускает возможность отмены Единого дня голосования и переноса его на другую дату. Об этом она заявила на состоявшемся совещании глав региональных избиркомов. Сегодня голосование проходить в третье воскресенье сентября.