Токио, 22 декабря, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Правительство Синдзо Абэ одобрило «рекордный» военный бюджет — в наступающем году затраты на оборону и безопасность в Японии составят 5,13 трлн иен ($43,66 млрд), передает Reuters 22 декабря.

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Таким образом, повышение военных расходов Японии увеличится на 1,4%. В случае одобрения парламента, это будет пятое подряд ежегодное увеличение расходов.

Согласно планам правительства, Силы самообороны Японии должны быть доукомплектованы мобильными силами, десантными вертолетами и ракетными кораблями. Кроме того, значительных затрат потребует модернизация системы «противоракетной самообороны» страны, необходимая из-за усиления опасности со стороны Северной Кореи.

По конституции Японии, принятой во время американской оккупации после капитуляции страны во Второй Мировой войне, «страна восходящего солнца» не имеет право содержать армию. Однако Япония успешно обходит это ограничение: островное государство имеет силы самообороны, которые практически не отличаются от армии — это силы «сухопутной самообороны», «морской самообороны», «военно-воздушной самообороны» и даже «противоракетной самообороны».

Кроме того, с этого года Япония де-факто нарушает и второе требование «оккупационной» конституции, призванной сдерживать «японский милитаризм» — запрет на участие в военных операциях за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября Япония официально участвует в работе вооруженной миротворческой миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС). Правда, согласно заявлениям правительства, основной задачей Японии в рамках МООНЮС является строительство объектов инфраструктуры, гуманитарная помощь и участие в спасательных операциях, а оружие японскими бойцами будет использоваться «только в целях самообороны».