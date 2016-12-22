Якутск, 22 декабря, 2016, 06:53 — ИА Регнум. Достраивать долгострой Якутии, железную дорогу Беркакит-Томмот-Якутск, возможно, будет РАО «ЖД». Об этом в рамках итоговой пресс-конференции заявил глава республики Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, сейчас с компанией Минтранс РФ ведёт переговоры.

Духанин Александр Иванович. Новая дорога

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Новому подрядчику предстоит освоить 1,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, выделенных на завершение строительства участка железной дороги Томмот-Якутск.

«Проблема заключается в том, что недобросовестный головной подрядчик подвёл. Совсем небольшой объём работ не может довести до логического завершения, освоены десятки миллионов рублей, но объект никак не может запуститься в работу, — констатировал Егор Борисов, — И сегодня мы настаиваем, чтобы быстро было принято решение по замене подрядчика».

По словам главы республики, на днях состоялось совещание у министра транспорта РФ Максима Соколова, на котором Росжелдору было дано поручение провести переговоры с РАО «ЖД», чтобы компания взяла на себя роль подрядчика и по завершению строительства дороги и вводу её в эксплуатацию.

«Мы кровно заинтересованы, чтобы эта дорога была запущена в строй. Итак страдаем, потому что из-за того, что дорога работает по временной схеме, тарифы очень высокие», — пояснил Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях), которое длится уже более 10 лет, надеются завершить в 2017 году. Ранее работы по строительству выполняла компания «Транстрой», которая, как отмечал ранее Егор Борисов, не справилась с этой задачей. Дорога не доведена до строительных нормативов, там просадки путей и недоделанные мосты, в акте по итогам её строительства 784 замечания. Недоделки не позволяют запустить пассажирское сообщение по железной дороге.

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