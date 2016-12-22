Якутск, 22 декабря, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Визит-центр на кордоне «Лямпушка» в природном парке Якутии «Усть-Вилюйский» был построен незаконно. К такому выводу пришла прокуратура, выяснившая, что муниципальная власть не имела права давать разрешение на возведение объектов капитального строительства в зоне защитных лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Здания закрытой базы отдыха для VIP-гостей прокуратура требует снести, срубленные насаждения — рекультивировать.

Газета «Якутск Вечерний» Визит-центр на «Лямпушке»

Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона, проводя проверку строительства объектов для нужд государственного бюджетного учреждения республики Природный парк «Усть-Вилюйский». Было установлено, что на территории кордона «Лямпушка» в нарушение требований Лесного кодекса РФ на участке, относящемся по целевому назначению к защитным лесам и переданном для рекреационной деятельности, компания ООО «Стройкон» построила объекты капитального строительства Визит-центра — 2 гостевых дома, баню, котельную и тёплую стоянку. Не смотря на то, что по закону постройки там могли быть только временными, глава администрации Кобяйского района Игнатий Спиридонов выдал разрешения на капительное строительство.

И эти разрешения, и договор аренды лесного участка между республиканским департаментом лесных отношений и ООО «Стройкон» прокуратура требует через Арбитражный суд признать недействительными. На здания «Лямпушки» наложен арест, они признаны самовольными постройками. Надзорное ведомство обязало «Стройкон» их снести, а на лесном участке осуществить рекультивацию нарушенных земель. Ущерб лесному фонду от незаконной вырубки участка под строительство Визит-центра прокуратура оценила в 70 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) в отношении неустановленных лиц. Министру охраны природы республики направлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части направления бюджетных средств на приобретение у ООО «Стройкон» указанных выше объектов капитального строительства.

Напомним, закрытую базу отдыха на «Лямпушке» компания возводила за свои средства, надеясь потом получить деньги из бюджета. Это стало поводом для скандала на одном из заседаний Госсобрания республики, когда при внесении поправок в бюджет Якутии на 2016 год выяснилось: вместо запланированных ранее 16 миллионов рублей на возведение Визит-центра для VIP-гостей намерены потратить 107 миллионов. Депутатов тогда убеждали, что на бюджетные деньги там строили не Визит-центр, а кордон. «Удорожание же произошло за счёт удаленности. Транспортировка строительных материалов составила третью часть всех расходов», — сообщал депутатам министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев.