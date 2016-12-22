Киев, 22 декабря, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

«С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все необходимые процедуры для продажи полного пакета акций и смены собственников банка были проведены в течение 72 часов.

«Поскольку капитал «Приватбанка» приобрёл отрицательное значения, Фонд гарантирования, согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка Министерству финансов в полном объёме за одну гривну», — информирует пресс-служба.

В фонде подчёркивают, что «вхождение государства в капитал «Приватбанка» и дальнейшая докапитализация банка позволят обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка — как физическими, так и юридическими лицами — с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров».

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря Национальный банк Украины признал крупнейшую коммерческую кредитную организацию в стране неплатёжеспособной. Владелец самого большого пакета акций «Приватбанка» Игорь Коломойский согласился с предложением о его национализации.

Собственником всего пакета акций банка становится государство. Председателем правления «Приватбанка» после его национализации будет Александр Шлапак, занимавший пост министра финансов в правительстве Арсения Яценюка.

На докапитализацию «Приватбанка» правительство Украины намерено направить от 116 до 148 млрд гривен. В перспективе украинские власти предполагают продать банк после полной его стабилизации.

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