Пекин, 22 декабря, 2016, 04:53 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление КНР сообщило об успешном запуске еще одного орбитального спутника. Ракета-носитель «Long March 2D» с аппаратом «Тяньсат» оторвалась от стартового стола космодрома Цзюцюань в ночь с 21 на 22 декабря.

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Главной задачей спутника станет наблюдение за глобальным изменением климата, в частности за объемом выбросов углекислого газа в атмосферу. С помощью данного спутника ученые из Китая намерены отследить основные источники загрязнения нашей планеты, пишет «Сина синьвэнь».

«Тяньсат» будет эксплуатироваться до 2020 г., после чего на орбиту будет выведен аппарат следующего поколения. Новый аппарат будет проводить замеры и отправлять данные на Землю каждые 16 дней, благодаря чему у исследователей из КНР появится информация о долгосрочных изменениях климата.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 декабря в Пекине состоялась рабочая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и китайских космонавтов и ученых. Глава государства поприветствовал успехи своих соотечественников в освоении космоса и подчеркнул важность научных инноваций в этой области.