Красноярск, 21 декабря, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Красноярске проходят новогодние мероприятия для учеников младших классов. Сегодня в красноярских школах прошли первые утренники. В период с 21 по 28 декабря в праздничных мероприятиях примут участие порядка 45 тысяч ребятишек.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Новогодний праздник для школьников

«В текущем году новый год празднуется в «семейном» формате, в стенах школ. Дети, родители, учителя и даже выпускники образовательных учреждений все вместе готовятся к празднику, пишут сценарии, готовят костюмы, продумывают детали театрализованных представлений и конкурсов. У каждого коллектива свои идеи проведения утренников, основанные на традициях и особенностях каждого отдельного учреждения. Формат «семейных» мероприятий позволил каждой школе сделать праздник «для себя». Каждый родитель и ребёнок стал не просто зрителем, а непосредственным участником действа. Как и в прошлые годы, каждый ученик начальной школы получит сладкий подарок», — говорит руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Подготовка в коллективах началась за два месяца до нового года, итогом совместной работы стали десятки непохожих друг на друга мероприятий. Гимназия №4, например, представила традиции празднования нового года в разных странах мира, педагоги лицея №11 стали актерами в интерактивном мюзикле «КИНОвый год», ученики гимназии №7 посетили спектакль по мотивам «Хроники Нарнии», а выпускники школы №13 собственными силами подготовили музыкальное представление для малышей.

По аналогии с главной ёлкой страны — Кремлёвской, которая в 2017 году отпразднует своё 80-летие, красноярских ребятишек пригласили на общегородской новогодний праздник. В мероприятии приняли участие более тысячи учеников 4-х классов, достигшие успехов в учёбе, спорте, искусстве, победители конкурсов, научно-практических конференций и т. д. Новогодний праздник также посетили дети-сироты и ученики с особыми образовательными потребностями. По доброй традиции новогодний праздник состоялся благодаря поддержке Почётного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена. Ребятишки посетили Школу сказок, детей встречали Алиса и Чеширский кот — они стали волшебными проводниками в путешествии по сказкам. Персонажи развели детей по разным локациям, затем пригласили всех для интерактивных игр и хороводов. Ребятишки смогли сфотографироваться с питомцами Роева ручья, приняли участие в традиционной сибирской забаве взятии снежного городка.

Детские новогодние утренники стали началом череды ярких, долгожданных зимних событий. Напомним, 26 декабря в Красноярске состоится открытие 11-го зимнего Суриковского фестиваля, 28 декабря откроется городская ёлка, в этом году она переехала на новое место — остров Татышев. 23 декабря стартует V открытый юбилейный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири».