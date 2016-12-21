Берлин, 22 декабря, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Спецназ полиции Германии провел спецоперацию по поимке подозреваемого в берлинском теракте, но безрезультатно — возможно, террористу удалось сбежать от стражей порядка, сообщает Reuters 22 декабря.

Немецкая полиция

По информации полицейских, гражданин Туниса Анис Амри, которого следователи считают причастным к нападению, мог находиться в одной из двух квартир в берлинском районе Кройцберг. Однако во время штурма в квартирах никого не было обнаружено. Очевидно, подозреваемый смог заранее покинуть помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вчера стало известно, что основным подозреваемым власти Германии считают уроженца Туниса, 24-летнего Аниса Амри, за информацию о местонахождении которого уже объявлена награда в €100 тыс.