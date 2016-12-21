Москва, 22 декабря, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает идею перераспределения части акцизов на табак в пользу региональных бюджетов. Об этом он заявил 21 декабря на встрече с руководством Государственной думы и Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сигарета

«Перераспределять доходы, в том числе в пользу регионов, имеет смысл», — сказал глава государства, подчеркнув однако, что это нужно делать «аккуратно».

В ходе встречи глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил «распространить положительный опыт по декриминализации алкогольного рынка и на табачный рынок».

По его словам, в 2016 году ожидается сбор акцизов от табака в размере 470 миллиардов рублей. «Исходя из того, что произведено в России в прошлом году 360 миллиардов сигарет, а реализовано 712 миллиардов, это говорит о том, что велики доля и сегмент контрабанды и контрафакта. Поэтому я думаю, что эти наработки — ЕГАИС и другие методы контроля — помогут навести здесь порядок», — отметил сенатор.

«И было бы неплохо рассмотреть возможность, чтобы заинтересовать регионы, чтобы хотя бы часть, какой-то процент от акцизов на табак уходил в регион, чтобы мобилизовать или заинтересовать региональные власти», — сказал Рябухин.

Напомним, 21 декабря стало известно, что рост акциза на табачную продукцию может вызвать увеличение средней стоимость пачки сигарет до 220 рублей в 2017 году. Об этом говорилось в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева к главе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов позднее в тот же день заверил, что цены на сигареты в следующем году не вырастут значительно, рост цен на табачную продукцию будет поэтапным.

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