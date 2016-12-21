Вашингтон, 22 декабря, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Государственный департамент США не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что все боевики вышли из сирийского Алеппо, сообщает Reuters 22 декабря.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР «А чё это вы тут делаете, а?»

Официальный представитель госдепа США Джон Кирби затруднился дать ответ о происходящем в городе, освобожденном армией Сирии при поддержке ВКС России. По его словам, у США нет достоверной информации, так как в Алеппо пока нет наблюдателей ООН, которые могли бы «увидеть все своими глазами».

«Мы обеспокоены тем, что наблюдатели ООН пока не допущены (в Алеппо — прим. ИА REGNUM )… чтобы увидеть, какова ситуация, кто может остаться, а кому по-прежнему нужно выходить из города. Это относится и к нам», — сообщил Кирби журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил еще 16 декабря. Однако в некоторых районах Алеппо все еще оставались разрозненные группы боевиков. На данный момент все террористы «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных группировок в городе ликвидированы или сложили оружие.

Известно также, что мониторинг выхода гражданских лиц и боевиков, сложивших оружие, велся в режиме онлайн, а также транслировался с камер наблюдения в Алеппо в прямом эфире. Не только госдеп США, но и любой сторонний наблюдатель мог увидеть завершающие этапы освобождения сирийского города от экстремистов «своими глазами», не прибегая к помощи наблюдателей ООН.

Впрочем, скоро в Алеппо войдут и независимые наблюдатели международной организации — согласно резолюции, единогласно принятой Совбезом ООН 19 декабря.