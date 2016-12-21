Гринвилл, США, 22 декабря, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Полиция задержала подозреваемого в поджоге афроамериканской баптистской церкви города Гринвилл, штат Миссисипи, осуществленном перед выборами президента США в ноябре, передает Associated Press 22 декабря.

Священное писание

Задержанному, 45-летнему афроамериканцу Эндрю Макклинтону уже предъявлено обвинение в поджоге, уничтожении имущества и вандализме. Полиция пока не имеет достаточных оснований, чтобы считать поджог «политически мотивированным».

По словам епископа Кларенса Грина, Макклинтон сам являлся прихожанином церкви, и он «удивлен» известием о его причастности к поджогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября, накануне президентских выборов в США, в городе Гринвилл была сожжена афроамериканская церковь, причем нападавший оставил крупную надпись «Голосуйте за Трампа» на стенах сгоревшего здания. Поджог стал причиной крупного политического скандала, причем преступление однозначно вменяли «сторонникам» кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Практически одновременно с поджогом церкви в Миссисипи о своей поддержке республиканского кандидата громогласно объявил американский Ку-Клукс-Клан, призвавший «белых братьев» голосовать за Трампа.

Команда Трампа открестилась от подобных «сторонников» и осудила все акты ненависти, осуществляемые якобы в поддержку республиканского кандидата. Однако «эффект был достигнут» — известно, что 88% афроамериканских избирателей голосовали за соперника Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Тем не менее, несмотря на все провокации, 8 ноября победу на общенациональных выборах в США одержал Дональд Трамп. 19 декабря победа была подтверждена голосованием выборщиков. Инаугурация избранного президента состоится 20 января.