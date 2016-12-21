Москва, 22 декабря, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Кратковременно прерванное из-за разногласий авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Yamal.aero Самолет авиакомпании «Ямал»

«Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании «Ямал» из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжант», — проинформировали в российском ведомстве.

Сообщается, что более детальные переговоры запланированы на 22 декабря.

Напомним, власти Таджикистана отклонили заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление рейсов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Худжанд и Душанбе, заявив, что для этого требуется пересмотр двустороннего соглашения, так как рейсы должны выполняться «на паритетной основе».

Российская сторона указывала на то, что новый международный аэропорт «Жуковский» по статусу не относится к московскому авиаузлу, и таким образом, нарушения межправительственного соглашения нет.

В связи с отсутствием прогресса в переговорах российская сторона объявила о приостановке с 22 декабря воздушного сообщения с Таджикистаном.