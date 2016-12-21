Москва, 22 декабря, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования. Об этом она заявила на состоявшемся совещании глав региональных избиркомов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников встречи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Как отметил собеседник издания, в ходе совещания «звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно».

«Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», — пояснил источник.

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Отмечается, что кроме этого, обсуждалась возможность переноса единого дня голосования на другую дату. В настоящее время, напомним, он проводится в третье воскресенье сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе Элла Памфилова передала президенту России Владимиру Путину сведения о нарушениях на прошедших в сентябре выборах в Госдуму. По её словам, нарушения были зафиксированы в 23 регионах, и в некоторых из них «весьма и весьма серьезные».

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