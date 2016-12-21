Парламент Финляндии не будет рассматривать петицию о выходе страны из ЕС
Хельсинки, 22 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Инициатива о проведении референдума по вопросу выхода Финляндии из Евросоюза не набрала нужное количество подписей для того, чтобы её рассмотрел парламент страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Подписи под петицией начали собирать в июне этого года. Инициативу о проведении в стране референдума поддержали 34 тыс. финнов. Для рассмотрения в парламенте необходимо было собрать 50 тыс. подписей за полгода.
Петиция о Fixit (по аналогии с Brexit) была создана молодежным крылом партии «Истинные финны». Несмотря на неудачу, инициативе удалось вывести дискуссию о членстве Финляндии в ЕС на качественно новый уровень, прокомментировали в партии.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлогодняя инициатива о выходе Финляндии из еврозоны собрала необходимое количество голосов, однако парламент счёл её плохо подготовленной и отклонил.