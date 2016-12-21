Хельсинки, 22 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Инициатива о проведении референдума по вопросу выхода Финляндии из Евросоюза не набрала нужное количество подписей для того, чтобы её рассмотрел парламент страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Флаг Финляндии

Подписи под петицией начали собирать в июне этого года. Инициативу о проведении в стране референдума поддержали 34 тыс. финнов. Для рассмотрения в парламенте необходимо было собрать 50 тыс. подписей за полгода.

Петиция о Fixit (по аналогии с Brexit) была создана молодежным крылом партии «Истинные финны». Несмотря на неудачу, инициативе удалось вывести дискуссию о членстве Финляндии в ЕС на качественно новый уровень, прокомментировали в партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлогодняя инициатива о выходе Финляндии из еврозоны собрала необходимое количество голосов, однако парламент счёл её плохо подготовленной и отклонил.