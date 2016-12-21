Хельсинки, 22 декабря, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Европейский союз должен сохранить своё единство, несмотря на Brexit и такие крупные геополитические перемены, как избрание нового президента в США. ЕС не должен оказаться парализованным, об этом заявил в интервью агентству Bloomberg министр экономического развития Финляндии Олли Рен.

Пётр Клодт. Последняя весна. 1861

По его словам, чтобы укрепить единство внутри союза, необходимы прагматичные реформы. Рен обращает внимание на экономические проблемы ЕС, подчеркивая, что и политический климат представляет «серьёзную угрозу». По мнению министра, если Европа не будет реагировать на это, то рискует, «как лунатик, провалиться в геополитический кризис», в то время как Россия становится более напористой, и существуют такие очаги напряжённости как Сирия и Украина.

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