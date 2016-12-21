«Европа рискует, как лунатик, провалиться в геополитический кризис»
Хельсинки, 22 декабря, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Европейский союз должен сохранить своё единство, несмотря на Brexit и такие крупные геополитические перемены, как избрание нового президента в США. ЕС не должен оказаться парализованным, об этом заявил в интервью агентству Bloomberg министр экономического развития Финляндии Олли Рен.
По его словам, чтобы укрепить единство внутри союза, необходимы прагматичные реформы. Рен обращает внимание на экономические проблемы ЕС, подчеркивая, что и политический климат представляет «серьёзную угрозу». По мнению министра, если Европа не будет реагировать на это, то рискует, «как лунатик, провалиться в геополитический кризис», в то время как Россия становится более напористой, и существуют такие очаги напряжённости как Сирия и Украина.
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