Москва, 22 декабря, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Москва не оставит без реакции новое расширение санкций США в отношении России. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения

«С сожалением восприняли решение американских властей в очередной раз расширить антироссийские санкции в контексте событий на Украине. Вызывает недоумение сам факт подобной зацикленности администрации Барака Обамы на оказании всяческого давления на Россию», — приводит комментарий Марии Захаровой пресс-служба МИД.

Представитель ведомства констатировала, что «вместо того, чтобы вплотную заняться координацией усилий в борьбе с новыми вызовами современности, в первую очередь, терроризмом и экстремизмом, в Белом доме продолжают пытаться болезненно нас «наказать».

«Вашингтону давно пора усвоить, что эти попытки бесперспективны, обречены на провал, а новые рестрикции, естественно, без реакции не останутся. Мы сами определим конкретные формы, время и охват ответных мер», — отметила Мария Захарова.

В МИД России также выразили надежду, что новое руководство США «откажется от конфронтационных подходов администрации Барака Обамы в российско-американских отношениях и приступит к практическим шагам по нормализации двустороннего взаимодействия».

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России. Санкционный список пополнили семь физических и восемь юридических лиц, а также танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград».

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