Минск, 22 декабря, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг в Белоруссии увеличатся с начала 2017 года. Соответствующее постановление от 16 декабря обнародовала пресс-служба Совета министров республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Согласно документу, стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% — с 13,3417 до 15,6098 белорусских рубля за 1 Гкал. На аналогичный процент вырастет для населения цена на газ природный в отопительный период. Повышения стоимости электроэнергии постановлением Совмина не предусмотрено.

После увеличения тарифов расчётные платежи семьи из трёх человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг возрастут на 10,98 белорусских рублей (приблизительно 5,5 долларов) и составят в отопительный период 79,38 рубля (более 40 долларов).

«Оплачивать жировку по новым тарифам население начнёт в феврале 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе», — информирует пресс-служба правительства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году население Белоруссии пережило «шоковое» повышение цен и тарифов госмонополиями сферы ЖКХ. Александр Лукашенко продемонстрировал возможность снятия социальной нагрузки с властей, рассчитывая на получение кредита от МВФ под обещания выполнения рекомендаций фонда.

В ноябре вице-премьер Белоруссии Анатолий Калинин сообщил, что уровень возмещения населением реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг к концу 2016 года будет составлять 60%. До конца 2017 года руководство Белоруссии намерено добиться оплаты населением 75% расходов на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.

О подорожании жилищно-комунальных услуг с начала года уже информировали в Минэкономики Белоруссии. «Дальше в течение года будет идти работа по снижению затрат монополий и использованию возможностей ЕАЭС. При необходимости будет идти речь о втором этапе роста тарифов. Но это произойдёт так, чтобы воздействие на уязвимые слои населения было минимальным», — заверил в октябре замглавы ведомства Александр Заборовский.