София, 22 декабря, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев не будет назначать служебное правительство, необходимость в котором возникла после того, как депутаты Народного собрания с трёх попыток не смогли договориться о формировании нового кабинета министров. Об этом он сообщил 21 декабря в обращении к болгарскому народу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

European University Institute Росен Плевнелиев (в центре)

«Сегодня третий и последний мандат на составление правительства, вручённый парламентской группе «Реформаторский блок», был возвращён. Последняя попытка составить правительство в рамках 43-го Народного собрания оказалась неудачной. На этом конституционная процедура завершена. Предстоят досрочные парламентские выборы», — приводит заявление Плевнелиева пресс-служба президента Болгарии.

Глава государства отметил, что не видит смысла «в назначении служебного правительства на 20 рабочих дней, которое даже не сможет подготовить выборы». «С двумя служебными правительствами за месяц мы станем посмешищем. Мир просто не поймёт нас, — отметил он. — Я выбираю европейское и цивилизованное решение и уступлю право назначить служебное правительство избранному президенту Румену Радеву».

«Но чтобы не было никаких спекуляций о том, что я хочу продлить жизнь правительства в отставке, я готов в любой момент, когда Радев представит мне состав служебного правительства, подписать его в ту же секунду», — подчеркнул Плевнелиев.

Как сообщало ИА REGNUM, после победы на президентских выборах в Болгарии в ноябре кандидата от оппозиции Румена Радева премьер-министр и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов объявил об отставке правительства.

Президент Болгарии доверил ГЕРБ формирование нового кабинета, однако Борисов сразу же вернул мандат. Затем таким же образом поступила вторая по численности в парламенте Болгарская социалистическая партия, где заявили, что Народное собрание действующего созыва не может гарантировать стабильности в стране и высказались за скорейшее проведение внеочередных выборов.

Третий мандат был вручён «Реформаторскому блоку», в коалиции с которым партией ГЕРБ осенью 2014 года был сформирован нынешний состав Кабинета министров. В течение недели политические силы вели переговоры, однако прийти к консенсусу им так и не удалось.

Избранный президент Румен Радев до своего вступления в должность 22 января 2017 года не намерен принимать на себя обязательств в отношении служебного правительства. Таким образом, кабинет Бойко Борисова в отставке пока продолжает выполнять свои обязанности.