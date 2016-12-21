Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Журналист американской газеты New York Daily News Герш Кунтцман, опубликовавший статью с оправданием убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, не намерен извиняться за свой поступок, сообщается в его свежей публикации в электронной версии издания.

Пишущая машинка

Кунтцман написал, что извинится не раньше, чем Россия покается за действия, которые он считает нарушениями международного права. Наряду с этим, Кунтцман сообщил, что «получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе». По мнению американского журналиста, эта тенденция должна вызвать беспокойство. При этом Герш Кунтцман заявляет, что не одобряет насилие.

Напомним, журналист Герш Кунтцман на страницах New York Daily News сравнил теракт в Анкаре с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата еврейским студентом в Париже в 1938 году. Кунтцман сравнил Карлова с застреленным дипломатом третьего рейха, который был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД России потребует от главного редактора американского издания New York Daily News извинений за статью, оправдывающее убийство посла России в Турции Андрея Карлова.