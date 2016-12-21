Москва, 21 декабря, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Представители Минобороны России и Пентагона в ходе видеоконференции признали успешным взаимодействие ВКС России и авиации коалиции в небе Сирии в вопросах предотвращения авиапроисшествий во время вывода мирного населения и боевиков из восточного Алеппо по согласованным коридорам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

21 декабря состоялась очередная видеоконференция экспертов Минобороны и Пентагона по вопросам соблюдения меморандума о взаимопонимании и обеспечению безопасности полетов авиации в небе Сирии. Эксперты отметили эффективность взаимодействия по этим вопросам ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции.

Стороны подтвердили эффективность этого инструмента для обеспечения безопасности полетов и признали отсутствие инцидентов в сирийском воздушном пространстве. Кроме того, обсуждался перечень возможных дополнений к меморандуму.

Напомним, в 2015 году Россия и США подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией с целью предотвратить инциденты в воздухе между самолетами ВКС России и коалиции.