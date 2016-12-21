Москва, 21 декабря, 2016, 22:49 — ИА Регнум. «В целом, осеннюю сессию работы Государственной думы можно назвать успешной, и мы можем ожидать, что предстоящие пять лет работы Госдумы должны стать «пятилеткой качества», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Константин Калачев, комментируя итоги осенней сессии Государственной думы VII созыва.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

По мнению Константина Калачева, выступление спикера Государственной думы Вячеслава Володина на завершающем пленарном заседании осенней сессии имело стратегический характер.

«В выступлении описаны технологии реализации стратегии, рассказано, как в 2017 году Государственная дума займется повышением качества законотворческой деятельности. Эта тема была самой главной в выступлении Вячеслава Володина», — отметил политолог.

«Если говорить о механизмах повышения качества этой работы, то очень важно, что вопрос о качестве получил существенную конкретизацию в работе парламента. Если говорить о конкретных механизмах перехода к повышению качества, то важно отметить решение об обсуждении законопроектов с привлечением политических организаций, в том числе и не вошедших в парламент. То есть широкий спектр политических сил будет привлекаться к обсуждению законопроектов. И это очень хорошо — Госдума становится площадкой для дискуссий, не только парламентских партий, но и непарламентских политических сил», — подчеркнул Константин Калачев.

Говоря о новом качестве работы нижней палаты парламента, политолог особо отметил инициативы спикера Государственной думы.

«Проведение экспертиз законопроектов с участием научно-профессионального сообщества, широкое привлечение экспертных сообществ — это тоже инструмент повышения качества законотворческой деятельности. Система мониторинга правоприменительной практики и надежный контроль за качеством подготовки законопроектов опять же является механизмом повышения качества работы нижней палаты парламента, — сказал Константин Калачев, — То есть, в выступлении спикера Государственной думы были отражены стратегические цели и тактические механизмы повышения качества работы Госдумы, они вполне очевидны и понятны».

«Если же говорить о самой осенней сессии, то начнем с того, что у Госдумы был очень хороший старт. Осенняя сессия была короткой, но достаточно напряженной. Во-первых, был принят главный закон страны — о Федеральном бюджете, но не только в этом дело. За 77 дней состоялось 17 пленарных заседаний, в Госдуму поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта постановлений ГД, и было принято 142 закона. То есть, в среднем, примерно, два закона в день. Это еще с учетом того, что более двух тысяч законов «досталось в наследство» от предыдущих созывов. При этом Вячеслав Володин особо отметил, что Госдуме следует отказаться от «практики накопления законопроектов», то есть, все, что копилось с предыдущих созывов, тоже будет рассмотрено», — отметил политолог.

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«Эффективность работы нижней палаты парламента в значительной степени повысилась. Таким образом, мы видим повышение работоспособности, демонстрация ответственности и дисциплины. Есть интегральный показатель, который можно поставит во главу угла. Это рост оценок работы Госдумы со стороны избирателей. Если брать исследования последних трех месяцев, оценки деятельности Госдумы неуклонно росли. У нас по Конституции источником власти является народ, а избиратели, как показывают исследования, удовлетворены работой своих избранников», — подчеркнул эксперт

По мнению Константина Калачева, институт парламентаризма в нашей стране действительно требует развития, и повышение роли и авторитета Госдумы отвечает задачам развития парламентаризма в России.

«Примечательно, что Госдума была единственным органом власти, который заслужил добрые слова Президента РФ в его Послании Федеральному собранию. Президент говорил в Послании об усилении роли и влияния парламента, и понятно, что есть стратегическое направление, обозначенное самим президентом — повышение роли и авторитета высших органов власти, есть работа руководства Госдумы и депутатов над решением этой задачи, — отметил политолог, — А что касается качества законотворческой деятельности, то следует сказать, что предыдущего созыва был «плохой пиар», связанный со всякого рода эпатажными, фантастическими, протекционистскими законопроектами. Мы мало знали о повестке, которой занимается Государственная дума, и много знали о разного рода эпатажных вещах. Надеюсь, седьмой созыв исправит эту ситуацию».

«В целом, осеннюю сессию работы Государственной думы можно назвать успешной, и мы можем ожидать, что предстоящие пять лет работы Госдумы должны стать «пятилеткой качества», — завершил свой комментарий Константин Калачев.

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