Архангельск, 21 декабря, 2016, 22:46 — ИА Регнум.



Архиеп. Афанасий (Любимов)

В научной библиотеке САФУ прошло заседание оргкомитета Шестых Афанасьевских чтений посвященных памяти Архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия (Любимова) (1642−1702). В прошлом 2015 году чтения возродились после длительного перерыва стараниями преподавателя САФУ Людмилы Дмитриевны Поповой — основательницы чтений, митрополита Архангельского Даниила и фонда «Император».

Архиепископ был выдающимся богословом, организатором и научным деятелем. Вместе с патриархом Иоакимом (1621−1690) он участвовал в возведении на царский престол в мае 1682 года Петра Первого (1672−1725), в обход болезненного Ивана Алексеевича (1666−1696). Поэтому Петр считал Владыку своим наставником и другом. Будущий Архиепископ родился в Тюмени в семье военного, в ранние годы уйдя в монастырь, он не избежал увлечения старообрядчеством, но потом стал твердым приверженцем официального православия. Оказавшись в Москве он хорошо зарекомендовал себя богословскими работами, часть из которых писал в помощь патриарху Иоакиму, и участием в спорах с приверженцами старообрядчества. Участие в одном и них стоило Афанасию бороды вырванной оппонентом — на всех портретах это отчетливо видно.

В 1682 году вокруг Кремля прошел крестный ход с участием царя, во время которого были разбросаны листовки от имени старообрядцев. Расследование показало, что изготовлены они были в Мезени, учениками протопопа Аввакума Петрова (1620−1682), заключенного в Пустозерский острог. В итоге патриарх принял решение для борьбы с расколом основать Холмогорскую и Важскую епархию, и поставить на нее бывшего раскольника Афанасия Любимова.

Владыка Афанасий прибыв в Холмогоры развернул широкую созидательную деятельность. Им был построен Спасо-Преображенский собор, колокольня и комплекс Архиерейского двора, восстановлена деревянная крепость Холмогор, развернулось строительство десятков каменных приходских церквей — до этого они были только деревянными. Каменные, на века, церкви потребовали более высокого уровня иконописи и отделки, для этого владыка создал иконописные, косторезные и писцовые артели. Создавались воскресные школы. Библиотека самого архиепископа насчитывала 500 томов только на русском языке, и не была единственной — некоторые священники Русского Севера также владели большими библиотеками.

На колокольне владыка устроил первую на Севере астрономическую лабораторию приобретя у иноземных купцов 7 «окозрительных трубок». Участвовал Владыка в кораблестроительных «кумпанствах», а его суда занимались морским промыслом до Новой земли. Владыка лично составил двухтомный фармацевтический «Лечебник», богословские книги «Увет духовный» и другие. Венцом его писательской деятельности стал труд «Три пути наступления на Швецию» — итог работы не только его лично, но и разведывательной сети, им созданной к началу Северной войны (1700−1721). В работе описывается вес путь от Онеги, через Повенец, Орешек, Неву и Котлин до самого Стокгольма — с указанием высоты стен крепостей, количества пушек и гарнизона. Петр Первый воспользовался этим планом и по трассе намеченной владыкой провел в 1702 году войска для овладения Орешком, а затем Невой. Таким образом владыка Афанасий невольно стал одним из участников основания новой столицы России — Санкт-Петербурга.

В начале Северной войны Петром было принято решение о строительстве на Двине для защиты единственного морского порта в Архангельске Петропавловской (Новодвинской) крепости. Владыка принял участие в обсуждении ее проекта и высказал ряд предложений, кроме того отдал на строительство запасы церковного камня и каменщиков. У места строительства в июле 1701 года развернулось сражение с авангардом шведской эскадры в котором шведы впервые в войне были разгромлены. Вскоре, осенью 1702 года нестарый еще 62-летний Владыка скончался.

Заложенный им период культурного, духовного и научного расцвета Холмогор и Русского Севера предопределил появление гения Михайлы Ломоносова (17 011−1765), высокий уровень культуры Русского Севера, сделавший его заповедником русской национальной культуры.

Оргкомитет чтений, в состав которого вошли представители Архангельской митрополии, Северного Арктического университета, Правительства Архангельской области, Фонда сохранения исторического наследия «Император» принял решение о проведении Афанасьевских чтений в сентябре 2017 года, годовщину кончины владыки, с предварительной темой: «Православная культура Русского Севера и экология духа». К участию в чтениях будут приглашены ученые и краеведы, православная общественность из других регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. В программе чтений планируется посещение Холмогор и комплекса Спасо-Преображенского собора, в котором когда-то находилась могила этого великого созидателя.