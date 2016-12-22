Ставрополь, 22 декабря, 2016, 07:39 — ИА Регнум.



Ирина Воробьева. Учительница. 1957

В городе Ессентуки Ставропольского края появятся две школы в рамках краевой программы «Создание мест в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016 — 2025 годы», сообщили ИА REGNUM в горадминистрации.

Так, в 2017 году начнется строительство дополнительных корпусов средней школы № 8 Заполотнянского района. Их строительство было заморожено в 2007 году. С тех пор старый корпус работает в несколько смен, под классы переоборудованы все возможные помещения.

Городские власти провели строительную экспертизу, на основе которой полностью откорректирована существующая проектно-сметная документация по строительству корпусов. После этого эта стройка была включена в краевую программу.

Порядка 96% средств на реконструкцию школы поступит из федерального бюд­жета. На сегодняшний день строительство муниципальной школы выполнено на 21%. Первый этап строительства — 504 места, завершить его ессентукские власти планируют в 2018 году.

Кроме того, в рамках указанной краевой программы планируется строительство еще одной школы на 980 мест в микрорайоне Северном Ессентуков.

Отметим, что программа «Создание мест в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016 — 2025 годы» предполагает строительство новых и модернизацию уже существующих школ.

На ее реализацию планируется затратить свыше 1,6 млрд рублей. В 2017 году на создание новых мест в школах будет выделено 150 млн рублей; столько же будет выделено в 2018 году.

В результате должно сократиться число школьников, обучающихся во вторую и третью смену.