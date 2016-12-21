Берлин, 21 декабря, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Власти Германии назначили вознаграждение в сумме €100 тыс. за информацию о местонахождении подозреваемого в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке, сообщается в заявлении, опубликованном Генеральной прокуратурой ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Основным подозреваемым в исполнении этого теракта является 24-летний уроженец Туниса. Ранее полицейские искали его в торговом центре в Дюссельдорфе и в общежитии на западе Германии.

Напомним, 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».