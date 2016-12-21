Псков, 21 декабря, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В бюджете Псковской области на 2017 год запланировано 101,5 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, с учётом федеральных средств, которые придут в регион, но пока не отражены в проекте областного бюджета, квартиры получат 145 детей-сирот, при этом законное право на бесплатное жильё от государства на сегодняшний день имеют 1428 граждан, проживающих в Псковской области.

Татьяна Яблонская. Утро (фрагмент). 1954

«Миллиард на эти цели нам никто не даст», — отметил начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Он считает, что ту работу, которую регион проводит по обеспечению жильём детей-сирот в пределах своих возможностей, «можно считать удовлетворительной».

Первый вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что в 2012 году очередь из детей-сирот уже подходила к концу, «но принятый федеральный закон добавил новые категории льготников, за счёт которых образовался такой поток, с которым нам просто не справиться».

Как было отмечено на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области, решение проблемы с обеспечением жильём детей-сирот невозможно без увеличения финансового участия федерации: сейчас 60% расходов по этой программе берёт на себя регион, 40% — федеральный бюджет.

По словам Веры Емельяновой, есть основания полагать, что для ряда дотационных регионов, включая Псковскую область, процент федерального софинасирования возрастёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов принят в первом чтении, но власти рассчитывают на дополнительные 6 млрд рублей из федерального центра — эти деньги в проекте документа пока никак не учтены.