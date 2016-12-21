Путин пояснил, почему посла Карлова никто не охранял
Москва, 21 декабря, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства в Анкаре был без охраны. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает телеканал RT.
Путин рассказал, что существует общемировое правило, согласно которому, вооружённая охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. «За ограду с оружием не выходит. В этом проблема. Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так», — пояснил президент.
При этом российский лидер отметил, что в некоторых странах, с учетом тех процессов, которые в них происходят, можно было бы договориться о другом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Дипломат открывал фотовыставку «Россия глазами турок» в Центре современного искусства в турецкой столице. Его застрелил бывший сотрудник полицейского спецназа Турции.
Прибывшие на место турецкие силовики ликвидировали убийцу.