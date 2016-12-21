Москва, 21 декабря, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства в Анкаре был без охраны. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает телеканал RT.

Цитата из к/ф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США Кевин Костнер в роли телохранителя

Путин рассказал, что существует общемировое правило, согласно которому, вооружённая охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. «За ограду с оружием не выходит. В этом проблема. Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так», — пояснил президент.

При этом российский лидер отметил, что в некоторых странах, с учетом тех процессов, которые в них происходят, можно было бы договориться о другом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Дипломат открывал фотовыставку «Россия глазами турок» в Центре современного искусства в турецкой столице. Его застрелил бывший сотрудник полицейского спецназа Турции.

Прибывшие на место турецкие силовики ликвидировали убийцу.