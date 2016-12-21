Калининград, 21 декабря, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Льготное передвижение жителей Калининградской области по северным воеводствам Польши стало реальностью благодаря дипломату Андрею Карлову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 21 декабря, бывший консул в Познани, ныне глава Общественного совета при Агентстве по международным связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский.

Траурная церемония в в аэропорту Анкары

«Андрей Геннадиевич участвовал в переговорах с Евросоюзом по выработке режима малого приграничного передвижения (МПП) на российско-польской границе, который успешно действовал в 2011—2016 гг., — сказал дипломат. — Именно Карлов продвигал инициативу расширения зоны действия МПП до 50 км, тогда как законы ЕС регламентировали только 30-километровую зону».

ИА REGNUM уточняет, что в 2011 году Андрей Карлов возглавлял консульский департамент МИД России. Послом в Турции он стал в 2013 году.

Корреспондент ИА REGNUM также отмечает, что на открытии фотовыставки за несколько минут до своей гибели Карлов произнес речь, в которой упомянул Калининград.

«Я путешествовал и на самолёте, и на поезде от Калининграда до Владивостока. В первом случае у меня на это уходило девять часов, во втором — девять дней. Я очень надеюсь, что эта фотовыставка позволит жителям этого славного города лучше понять Россию, может у кого-то появится желание посетить эти уголки в качестве туристов, увидеть все красоты России своими собственными глазами», — сказал посол. Он подчеркнул, что выставка «практически первое культурное событие в жизни Анкары после восстановления наших отношений».

Сегодня президент Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Андрею Карлову.

Напомним, режим МПП был заморожен по инициативе Варшавы летом 2016 года. Внятных причин закрытия льготного взаимовыгодного приграничного передвижения от польских властей так и не поступило.