Ереван, 21 декабря, 2016, 21:11 — ИА Регнум. 21 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и защитник прав человека Армении подписали в Ереване соглашение о сотрудничестве.

Pashtpan.am Арман Татоян и Татьяна Москалькова на пресс-конференции в Ереване

«Мы сегодня присутствуем при историческом событии, когда впервые в истории взаимодействия двух государственных правозащитных органов состоялось заключение соглашения, открывающее для нас новые перспективы помощи людям, а это главная цель наших двух институтов», — цитирует слова Москальковой на пресс-конференции, прошедшей после подписания документа ombudsmanrf.org.

Омбудсмен отметила, что небольшое по объему, но очень емкое по своему содержанию соглашение, дает возможность оперативно обмениваться информацией и помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«В Российской Федерации проживает много граждан Армении, и в этой связи часто возникает необходимость в обращении к Уполномоченному по правам человека РФ для рассмотрения адресованных нам заявлений и решения указанных в них проблем. Такой опыт сотрудничества уже есть, и это сотрудничество находится на высоком уровне», — отметил в своем выступлении защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он особо отметил, что по мере увеличения количества обращений возникла необходимость в качественно новом уровне взаимодействия. «Подписанное соглашение — это не очередной документ, в нем прописаны механизмы, направленные на активизацию сотрудничества между аппаратами наших ведомств. В этой связи предусмотрено назначение специальных представителей, которые будут действовать на постоянной основе и поддерживать связь с Уполномоченным по правам человека, если у нас возникнут проблематичные вопросы», — сказал Арман Татоян.

Татьяна Москалькова находится в Ереване с рабочей поездкой. Она провела встречу со своим армянским коллегой Арманом Татояном, посетила Мемориал памяти жертв геноцида армян 1915 года, встретилась с послом России в Армении Иваном Волынкиным.

21 декабря Москалькову принял президент Армении Серж Саргсян, который отметил, что активное взаимодействие в сфере защиты прав человека, а также укрепление демократических институтов являются важными компонентами армяно-российской повестки.