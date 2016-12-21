Лондон, 21 декабря, 2016, 21:04 — ИА Регнум. До 10% рабочих мест в финансовом районе Лондона могут быть сокращены, если Великобритания не сможет обеспечить адекватный доступ к рынкам ЕС после Брексита, заявил чиновник лондонского Сити, сообщает 21 декабря Reuters.

Дракон в Лондон Сити

Банкиры сперва выступали за полный доступа к рынкам ЕС, но надежды на это не оправдались.

Джереми Браун, специальный представитель лондонского Сити по Европе утверждает, что от доступа британских банков к рынкам ЕС зависит до 10% рабочих мест.

Браун, бывший либеральный демократ и законодатель, посетил все страны ЕС в течение года, для того чтобы провести встречи с политиками, банкирами, бизнесменам, для разъяснения им непоправимого ущерба от Брексита как для Великобритании, так и для ЕС.

Лондон единственный регион в Англии, который проголосовал на референдуме за то, чтобы не выходить из ЕС.

Великобритания должна в конце марта инициировать 50 статью лиссабонского договора, что будет означать запуск выхода страны из содружества. Париж, Франкфурт, Дублин, Милан, Амстердам и Мадрид уже начали соперничество, за возможность привлечь лондонские фирмы.