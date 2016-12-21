Волгоград, 22 декабря, 2016, 01:37 — ИА Регнум. В Волгограде в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями детей начали отправлять на карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центры 22 декабря, с сегодняшнего дня в школах отменены занятия в отдельных классах.

Школьные принадлежности

Так, на карантин закрыты 59 классов в 12 муниципальных образовательных учреждениях.

По информации департамента по образованию администрации Волгограда, полностью на карантин пока не ушла ни одна школа .А в Ворошиловском, Советском и Кировском районах нет и закрытых на карантин отдельных классов.

Читайте также: Роспотребнадзор: Грипп преодолел эпидпорог в 29 регионах РФ

Школы Смоленска закрыты на карантинВ Ярославской области школы закрываются на карантин

В мэрии заверили, что ситуация с заболеваемостью среди учащихся общеобразовательных учреждений остается на контроле городской администрации.

Добавим, что в середине декабря в Волгоградской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сохранялась на неэпидемическом уровне. Сезонный прирост количества случаев заболеваний ОРВИ и гриппом наблюдался, однако эпидпороги превышены не были. Так, на 49 неделе (с 5 по 14 декабря), по данным областного Роспотребнадзора, эти показатели были ниже нормы на 42% по региону (зарегистрировано 11 974 случая заболевания), в Волгограде — ниже на 6%.

Защиту от гриппа в текущем сезоне получили 36,7% от численности населения Волгоградской области — привито более 936,1 тыс. человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время эпидемические пороги по гриппу превышены почти в 30 регионах РФ и 13 крупных городах. В частности, в Воронежской, Ярославской, Владимирской, Липецкой, Смоленской областях. В результате начавшейся эпидемии в стране уже закрыто на карантин 290 школ, 3178 классов, 154 детских сада, семь школ — интернатов. Рост заболеваемости продолжается.