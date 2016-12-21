Нижний Новгород, 21 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин объяснил, что квартиры в Майами, описанные в публикации Алексея Навального, были куплены его бывшей супругой, с которой он развелся за шесть месяцев до своего избрания главой муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Майами-Бич

21 декабря Навальный опубликовал информацию, согласно которой члены семьи главы Нижнего Новгорода купили две квартиры в американском городе Майами, за которые заплатили 130 млн рублей, что превышает в несколько раз официальные заработки как самого Карнилина, так и членов его семьи.

Карнилин пояснил, что недвижимость в США была куплена его бывшей женой в 2013—2014 году. Деньги на покупку Карнилин заработал в коммерческой структуре и закон тогда не запрещал владеть недвижимостью за рубежом. С марта 2015 года указанные квартиры принадлежат бывшей жене Карнилина, ставшем главой города через полгода после развода.

Иван Карнилин был избран главой Нижнего Новгорода на первом заседании 7 октября 2015 года депутатами городской думы. До 2010 года Карнилин возглавлял городскую думу нескольких созывов.

По уставу города управление Нижним Новгородом осуществляется главой города и сити-менеджером Сергеем Беловым, который после обрушения жилого дома в 2014 году находится под судом по обвинению в халатности.