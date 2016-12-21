Москва, 21 декабря, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил депутатов Государственной думы за активную работу над федеральным бюджетом, который жизненно необходим для стабильного развития российской экономики. Свою благодарность российский лидер выразил сегодня, 21 декабря, на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин отметил, что важнейшим политическим событием уходящего года в России стали выборы в Государственную думу. Напряженная избирательная кампания не помешала новому составу Госдумы сразу же включиться в активную законотворческую работу.

Российский лидер подчеркнул, что депутатам удалось за довольно короткий промежуток времени принять множество важных решений, в том числе — принять главный финансовый документ страны.

Рассуждая о работе Федерального собрания, Путин подчеркнул, что среди важнейших направлений остается региональная политика, особенно с учетом того, что часть депутатов были избраны по одномандатным округам и «напрямую имеют контакт с избирателями».

Те депутаты, что пришли в Думу по партийным спискам, тоже не должны расслабляться и наладить прямую непосредственную связь со своими избирателями. «Такая практика была налажена еще в предыдущие годы и, надеюсь, сохранится», — сказал президент.