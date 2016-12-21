Анкара, 21 декабря, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Турция отстранила почти 2000 преподавателей и школьных сотрудников в рамках продолжающейся борьбы с последствиями неудавшегося июльского переворота, говорится в заявлении министерства образования, сообщает 21 декабря Reuters.

Beshr Abdulhadi В мечети

Более 125 000 человек были уволены из полиции, армии, судебной системы, государственной службы, а также из системы образования. Почти 40 000 человек арестованы по обвинению в прямом или косвенном участии в перевороте, в ходе которого погибло 240 человек.

Чиновник министерства образования сообщил, что 1980 преподавателей и прочих сотрудников отстранены от работы, на время расследования. Никакой другой информации получено не было.

Некоторые правозащитные организации предполагают, что Эрдоган использует неудавшийся переворот как предлог для устранения политической оппозиции.

Кроме того, власти арестовали 140 журналистов, закрыли 177 СМИ, более 2000 школ и университетов.