Москва, 21 декабря, 2016, 20:28 — ИА Регнум. «Государственная Дума меняется. Нельзя сказать, что она меняется быстрыми темпами, это невозможно. Но выполняется задача, которую поставил перед собой спикер Вячеслав Володин — придать Государственной думе более высокий статус, чтобы она могла стать реальным властным институтом, а не просто «принтером», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Центра политических технологий Игорь Бунин, комментируя выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина на итоговом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

Politcentr.com Вячеслав Володин

«Пока это делается с помощью достаточно жестких методов, но они приносят пользу, и более жесткого контроля над законопроектами, — подчеркнул Игорь Бунин, — Потому что раньше был полный бардак — все приходили, с чем хотели, что хотели, то приносили… Сейчас эта ситуация находится под более жестким контролем, сами депутаты вынуждены больше думать над законопроектами, их ограничили во времени, заставляют больше включаться в работу».

«И есть первые показатели, свидетельствующие о том, что, действительно, отношение к Государственной думе у избирателей улучшилось», — завершил свой комментарий политолог.

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