Москва, 21 декабря, 2016, 20:28 — ИА Регнум. По инициативе египетской стороны прошли телефонные переговоры Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщает официальный сайт Кремля.

Минобороны России Россия и Египет

Абдельфаттах Сиси выразил Владимиру Путину и народу России свои глубокие соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

Президенты России и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы урегулирования в Сирии и Ливии. Стороны подчеркнули важность совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.

Российский и египетский лидеры обсудили результаты совместной работы экспертов и спецслужб двух стран в вопросах авиационной безопасности, проведенной для восстановления регулярного авиационного сообщения между Россией и Египтом.