Волгоград, 22 декабря, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Обеспечивать питанием воспитанников детских садов Дзержинского района Волгограда будет индивидуальный предприниматель. Победу в конкурсе на оказание услуг по организации питания в муниципальных дошкольных учреждениях по итогам рассмотрения заявок одержал ИП Стрельников, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря со ссылкой на протокол.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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Платить за детсад волгоградские родители будут больше с нового года

Всего о своем намерении участвовать в конкурсе заявили четыре претендента. Два из них — ОО «Торговый дом СПП» и ООО «Арго» были признаны несоответствующими заявленным требованиям. Выбирала комиссия между ИП и ООО «Логистический центр-Стрела». По таким критериям как цена контракта и квалификация участников (наличие необходимого оборудования, опыт работы и деловая репутация) общество уступило индивидуальному предпринимателю, с которым и будет заключен договор на сумму более 171,2 млн рублей. В зону обслуживания ИП попадут 36 детсадов Дзержинского района.

Поставкой питания в муниципальные учреждения эта компания, зарегистрированная в 2010 году, занимается уже давно. Среди заказчиков ИП Стрельников — ряд крупных медучреждений региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября депутаты городской думы Волгограда приняли решение о передачи организации питание в детских садах в специализированные организации — так называемый аутсорсинг. Такое решение сразу же вызвало массу недовольств со стороны родителей воспитанников ДОУ, общественников. Против передачи питания детей в частные руки прошли три митинга. Ни один из них представители власти своим вниманием не почти. А уже в конце ноября на сайте госзакупок были размещены тендеры по отбору организаций, которые займутся поставкой питания в детсады Волгограда в 2017 году.

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Аутсорсинг питания в детсадах Волгограда: за и против

В общей сложности передача питания в аутсорсинг обойдется городской казне более чем в 940 млн рублей. К примеру, на питание дошколят Красноармейского района планируется направить 164,342 млн рублей, Краснооктябрьского — 148 млн рублей, для Тракторозаводского — 140,5 млн рублей. Все подрядчики должны быть определены до конца года. Начать выполнять обязательства по контрактам победители конкурсов начнут уже с 9 января.