Воронеж, 21 декабря, 2016, 20:17 — ИА Регнум. На 49,2% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

Yasser Alghofily Вирусолог

За неделю, с 12 по 18 декабря, к врачам обратились 13 тыс. 611 человек (за предыдущую неделю — 10,3 тыс.). Основная часть заболевших — более 72% — жители Воронежа.

Чаще всего болеют дети — за неделю врачи зарегистрировали 8,5 тыс. заболевших. Эпидпорог среди малышей до двух лет превышен на 13%, от трех до шести лет — на 22,4%, среди школьников до 14 лет — на 23,9%, от 15 лет и старше порог заболеваемости превышен на 51,2%.

Согласно результатам лабораторных анализов, растет число заболевания гриппом, преимущественно — типа A (H3N2).

С 19 декабря до 9 января во всех школах Воронежа прекращены занятия — в качестве превентивной меры. В области учебный процесс из-за карантина частично приостановлен в 16 школах и четырех детских садах, полностью — в трех школах.