Душанбе, 21 декабря, 2016, 20:04 — ИА Регнум. «В последнее время российские инвестиции в таджикскую экономику сокращаются. Наши инвесторы сталкиваются в Таджикистане с серьезными затруднениями, прежде всего с непомерно высоким налогообложением и часто меняющимися правилами игры», — пишет посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в журнале «Международная жизнь».

Павел Беньков. Таджик с пиалой (фрагмент). 1928

Комментируя данный материал, он рассказал радио «Озоди» о том, что представители крупных российских компаний в Таджикистане «сетуют на высокую налоговую нагрузку, которая затрудняет их деятельность».

В своей статье дипломат подчеркивает, что один из самых крупных российских инвестиционных проектов — «Сангтудинская ГЭС-1», запущенная в 2008 году. Ее мощность составляет 670 МВт, энергообъект обеспечивает 15% всей выработки электричества в Таджикистане. В строительство гидроэлектростанции Россия вложила 16 млрд рублей.

«Значительные капиталовложения в экономику страны внесли российские компании «Газпром Интернешнл» и «Газпромнефть — Таджикистан». На таджикском рынке закрепились российские операторы сотовой связи «Мегафон» и «Билайн», — добавил Лякин-Фролов.

Источник «Озоди» в Главном управлении налоговой политики и государственных сборов Министерства финансов Таджикистана, отвечающем за фискальную политику в стране, заметил, что кроме российских инвесторов в республике работают и другие инвесторы, в том числе китайские. «Они участвуют в реализации особо важных проектов, но ни разу не жаловались на высокие налоги. На каком основании посольство России пришло к таким выводам, непонятно», — цитирует издание его слова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года «в связи с нецелесообразностью дальнейшего проведения геологического изучения недр» «Газпром» досрочно сдал свои лицензии на изучение нефтегазоперспективных площадей «Сарыкамыш» и «Западный Шохамбары».

«За право бороться за газовую независимость Таджикистана мы тратим огромные деньги. В целом за все годы — это 6 млрд российских рублей, из них как минимум 1,5 млрд рублей потрачено на выплату налогов. Конечно, мы — часть мировой экономики, и, естественно, кризис сказывается на компании, однако, если бы было выгодно, то мы бы продолжили работу. Но если это невыгодно, то «Газпром», как коммерческая организация, взвешивает все за и против», — заявил тогда глава таджикского представительства российской компании Игорь Шаталов.

Напомним также, что согласно результатам исследований Всемирного экономического форума Competitiveness Report, Таджикистан вошел в число стран с самой высокой налоговой нагрузкой в мире, которая составляет 80,9%. Республику опережает по этому показателю только Аргентина (137,3%) и Боливия (83,7%).

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана за 11 месяцев 2016 года, Россия — второй инвестиционный партнер этой среднеазиатской страны, ее доля вложений в таджикскую экономику составляет 13,8%. Лидирует Китай, на который пришлось 61,8% от общего объема инвестиций.