Президент России перенес ежегодную итоговую пресс-конференцию;

Ответственность за убийство российского посла взяла на себя воору женная коалиция « Джейш аль- Фатх ». Власти Турции заявляют о причастности Фетхуллаха Гюлена . Кремль призвал не торопиться с выводами ;

Власти Венесуэлы призвали запад «прекратить кампанию лжи против России»;

СМИ узнали об экстренном сообщении Обамы Путину по «красному телефону». Песков подтвердил факт переговоров и заявил, что глава Белого Дома не смог обосновать свои заявления;

Москва заявила об ответных мерах на расширение санкций со стороны Вашингтона;

Администрация Трампа не включила Россию в с писок первостепенных угроз;

Обама запретил разработку нефтяных месторождений в Арктике и Атлантике‍;

США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территории японцам ;