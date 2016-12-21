Москва, 21 декабря, 2016, 20:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • Президент России перенес ежегодную итоговую пресс-конференцию;
  • Ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх». Власти Турции заявляют о причастности Фетхуллаха Гюлена. Кремль призвал не торопиться с выводами;
  • Власти Венесуэлы призвали запад «прекратить кампанию лжи против России»;
  • СМИ узнали об экстренном сообщении Обамы Путину по «красному телефону». Песков подтвердил факт переговоров и заявил, что глава Белого Дома не смог обосновать свои заявления;
  • Москва заявила об ответных мерах на расширение санкций со стороны Вашингтона;
  • Администрация Трампа не включила Россию в список первостепенных угроз;
  • Обама запретил разработку нефтяных месторождений в Арктике и Атлантике‍;
  • США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территории японцам;
  • В Панаме отметили 27 годовщину военного вторжения США.

Выпуск на сайте podster. fm