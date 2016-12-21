Радио REGNUM: выпуск за 21 декабря
Москва, 21 декабря, 2016, 20:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Президент России перенес ежегодную итоговую пресс-конференцию;
- Ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх». Власти Турции заявляют о причастности Фетхуллаха Гюлена. Кремль призвал не торопиться с выводами;
- Власти Венесуэлы призвали запад «прекратить кампанию лжи против России»;
- СМИ узнали об экстренном сообщении Обамы Путину по «красному телефону». Песков подтвердил факт переговоров и заявил, что глава Белого Дома не смог обосновать свои заявления;
- Москва заявила об ответных мерах на расширение санкций со стороны Вашингтона;
- Администрация Трампа не включила Россию в список первостепенных угроз;
- Обама запретил разработку нефтяных месторождений в Арктике и Атлантике;
- США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территории японцам;
- В Панаме отметили 27 годовщину военного вторжения США.