Севастополь, 21 декабря, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин поручил проработать вопрос постройки круизных судов на российских верфях. Об этом он заявил 21 декабря в Севастополе на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР На борту круизного судна

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский предложил организовать регулярные морские круизы по маршруту «Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Стамбул — Сочи».

«Нам надо продумать оперативно всю ситуацию на рынке. И второе, конечно, надо будет включать возможности «Объединенной судостроительной корпорации», так как этот фактически наш рынок отдавать никому не хочется. Также надо будет привлечь наших партнеров из Зеленодольска, у которых есть соответствующий проект, который можно использовать для круизных маршрутов», — сказал Рогозин.

Олерский, представляя проект морских круизных линий, отметил, что для работы на маршруте необходимы суда вместимостью до одной тысячи пассажиров. По словам чиновника, для реализации проекта потребуется серьезная поддержка госфинансирования, судно берется оператором в операционный лизинг.

«Это, безусловно, российский флаг, безусловно, покупка, в чартер судно никто не отдаст. Поэтому задача стоит купить такое судно, — сказал замминистра транспорта. — Банк «Россия» дает предварительное подтверждение о возможности финансирования покупки подобных судов в диапазонах порядка 10−12 млн долларов».

«Выработаем финансовую модель с опорой на закупки подобного рода судов и вообще на раскрутку такого рода производства судов в самой нашей стране», — подчеркнул вице-премьер Рогозин после доклада.

Кроме того, Олерский добавил, что для осуществления проекта со стороны МИД России потребуется упрощение въезда граждан Турции в Российскую Федерацию, а также «существенная помощь — возможность путешествия российских пассажиров с гражданскими паспортами».

«Существует постановление правительства, которое дает возможность безвизового въезда пассажирам круизных судов — 72 часа. Просто нужно включить туда Севастополь и Ялту», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Морской коллегии при правительстве РФ в Севастополе обсуждался вопрос организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами Крымского полуострова, начиная с курортного сезона 2017 года. Эту задачу поставил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 15 сентября.

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