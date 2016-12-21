Нью-Дели, 21 декабря, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Индия должна принять закон о предоставлении женщинам равные права с мужчинами на землю, что позволит улучшить урожайность для более чем 1 миллиарда человек, проживающих в стране, считает ученый-селикционер Монокомпу Самбасиву Сваминатхан, сообщает 21 декабря Reuters.

Женщины собирают чай. Индия

Господин Сваминатхан, известный как отец индийской «зеленой революции», позволившей повысить урожайность сортов пшеницы в 1960-е годы, которая сделала Индию самодостаточной в плане пищевых продуктов.

В качестве члена верхней палаты парламента он подготовил в 2011 году законопроект о защите прав женщин-фермеров, срок его действия истек в 2013 году и продлен не был.

«Нам необходимо гарантировать равные права женщинам-фермерам, для этого нужен специальный закон», — заявил Сваминатхан.

Конституция Индии гарантирует женщинам равноправие, но на практике они не всегда осуществляются, особенно когда речь идет о собственности на землю.

«Это сложная социальная проблема, корни которой лежат еще в детском воспитании, в отношении родителей к сыновьям и дочерям», — сказал ученый.

Это связано с тем, что отцы предпочитают не давать в приданное дочерям земельные наделы, так как они переходят под контроль мужьям.

Треть индийских женщин занята в сельскохозяйственном секторе, но только 13% из них владеют земельными участками.

Земля в Индии обычно переходит по наследству, почти всегда наследуют ее мужчины. Несмотря на это, нет никаких юридических препятствий для ограничения права женщин на владение землей.