Владикавказ, 22 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Коллекция «Скифского золота» должна вернуться в Крым. Заинтересованной стороной в процессе возвращения должны выступить Северная и Южная Осетия. Такое мнение члена штаба Общероссийского народного фронта в РСО-Алании, доктора исторических наук, директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслана Бзарова приводит пресс-служба регионального отделения ОНФ, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Peter Kudlacz Шлем из коллекции «Скифское золото»

По словам ученого, в Осетии особое отношение к скифскому наследию. «Где бы оно ни хранилось и кому бы ни принадлежало, для нас является источником родной традиции, фундаментом этнической культуры», — считает Бзаров. Поэтому все, что касается «скифского золота», болезненно воспринимается в Осетии ‑ и в Южной, и в Северной.

«Любая опасность для крымских артефактов, любое их перемещение в связи с политическими амбициями и манипулированием культурным наследием человечества нами воспринимается как оскорбительный и непростительный ущерб. Единственная аланская претензия — возвращение скифского золота на место, в родные музеи, в родной Крым», — заявил ученый.

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Как считает Бзаров, вердикт голландского суда — политически ангажированный и вполне ожидаемый. «Весьма неприятно, что такая хорошо известная своими культурными достижениями страна, как Нидерланды, запятнала себя участием в политических играх. Скифские древности, вывезенные с Крымского полуострова, могут находиться только в Крыму. Именно там они были найдены, и, самое главное, там расположены музеи, в которых они хранятся», — цитирует Руслана Бзарова пресс-служба регионального отделения ОНФ.

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«Честный и неподкупный суд Европы просто ограбил музеи Крыма»

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря суд Амстердама принял решение о возвращении коллекции «скифского золота» на Украину. Эта коллекция была вывезена из музеев Крыма в Нидерланды на выставку ещё до того, как Крым воссоединился с Россией.